Iliad continua la sua ascesa nelle quote di mercato, soprattutto consumer (Di giovedì 16 luglio 2020) AGCOM rilascia il secondo Osservatorio del 2020: ecco i dati relativi alle SIM dei vari operatori mobili italiani in questo Q1 2020. L'articolo Iliad continua la sua ascesa nelle quote di mercato, soprattutto consumer proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid

L’AGCOM (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni) ha pubblicato il nuovo Osservatorio sulle comunicazioni, con tutti i dati dei principali operatori di telefonia mobile aggiornati al 31 marzo 202 ...

Le offerte Iliad rappresentano un vero e proprio punto di riferimento del settore di telefonia mobile, garantendo prezzi contenuti e un ricco bundle di minuti, SMS e Giga per sfruttare al massimo il p ...

