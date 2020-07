Il diktat dell’Inter: inseguire un sogno senza più rimpianti. Si parte col 4-0 alla Spal (Di giovedì 16 luglio 2020) Se le ultime due partite dell’Inter contro Torino e Spal fossero sceneggiature di un film, il copione sarebbe praticamente lo stesso: lo spavento iniziale più o meno concreto e infine l’episodio che spiana la strada e dà il via ad un sogno che di partita in partita si fa sempre meno astratto. Al Paolo Mazza contro la Spal la fase dello spavento (e dell’errore di Handanovic, ancora una volta poco attento come contro il Torino. Poteva starci il rigore su Strefezza) si è materializzata quando l’Inter era già avanti di una rete a zero con la firma di Antonio Candreva, al secondo sigillo consecutivo in trasferta dopo il gol all’Hellas Verona al Bentegodi. E la ripresa per l’Inter è una passeggiata di salute con le reti di Biraghi, Sanchez e Gagliardini che consentono di ... Leggi su sportface

Ultime Notizie dalla rete : diktat dell’Inter Centrodestra: Caretta (Fdi), 'in piazza per nazione sovrana e libera' Affaritaliani.it