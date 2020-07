Il comico Toninelli fa sbellicare il web con l’esultanza “muta” su Benetton (video) (Di giovedì 16 luglio 2020) A parte che ci sarebbe poco da festeggiare, ma l’esultanza dell’ex ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli è un capolavoro di comicità, volontaria, purtroppo. In rete, da ieri, impazzano le smorfie e la mimica del grillino (cacciato dal governo dopo il ribaltone dell’alleanza M5S-Pd), che prima a gesti, poi anche a parole (e con cartelli) si vanta di aver risolto il contenzione tra Benetton e Autostrade, con la cacciata del gruppo veneto. Comici grillini, da Grillo in poi… Anche se, nella realtà, i Benetton non sono stati cacciati, ma ricompensati con l’ingresso di CdP nel capitale e nessuna revoca, come tutti i giornali sottolineano, è stata portata a termine, come da promesse grilline. Ecco perché i grillini, seguendo gli insegnamenti del proprio leader, Beppe ... Leggi su secoloditalia

musco_pina : @gloquenzi Secondo me, il duo Toninelli &Raggi è pronto per un numero comico al Crazy Horse. - random_descent : @martinoloiacono Sarebbe divertente avere la tecnologia per innestare nella mente di Toninelli un virus che lo rend… - Salmour2 : @sole24ore Bisogna riconoscere che Toninelli è coerente. Nella compagnia di giro 5* fondata da un comico, lui eserc… - Minumunfax : Toninelli non sei comico sei ridicolo e bugiardo. Oggi in Borsa Atlantia ha fatto un balzo del 25% - Enzo78629743 : @Claudio38748087 @DaniloToninelli Toninelli è soltanto un povero inetto depensante. Ormai è da considerare un comico che non fa ridere! -

