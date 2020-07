Gotti: “Due punti persi. Meritiamo di più” – VIDEO (Di giovedì 16 luglio 2020) Luca Gotti, tecnico dell’Udinese, è intervenuto al termine del match pareggiato contro la Lazio. Ecco le sue dichiarazioni Luca Gotti, tecnico dell’Udinese, è intervenuto al termine del match pareggiato contro la Lazio. Ecco le sue dichiarazioni: «Le occasioni le abbiamo avute, ma in serie A sono punti persi se non le sfrutti. Pr quello che la squadra ha espresso in campo avrebbe meritato qualcosa di più, ma non guardiamo tanto indietro ma guardiamo alle prossime partite, una alla volta». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

CalcioNews24 : Udinese, Gotti: «Lasciati due punti contro la Lazio» - zazoomblog : Udinese Gotti: «Lasciati due punti contro la Lazio» - #Udinese #Gotti: #«Lasciati #punti - CronacheTweet : I convocati di #Gotti per #UdineseLazio - ItalianSerieA : RT @Udinese_1896: #SpalUdinese 0-2 77' - Eccoli i primi due cambi di mister Gotti: dentro Ter Averst e Samir, fuori Zeegelaar e De Maio #… - Udinese_1896 : #SpalUdinese 0-2 77' - Eccoli i primi due cambi di mister Gotti: dentro Ter Averst e Samir, fuori Zeegelaar e De Maio #ForzaUdinese ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Gotti “Due Coronavirus: l'ironia dei genovesi per combattere la paura, tra meme, vignette e messaggi virali GenovaToday