Genoa, Nicola: «Lecce? Trasformiamo la rabbia in benzina» (Di giovedì 16 luglio 2020) Il tecnico del Genoa, Davide Nicola, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro il Torino Davide Nicola, tecnico del Genoa, ha parlato al termine del match contro il Torino. Ecco le dichiarazioni dell’allenatore rossoblu: PRESTAZIONE – «Dobbiamo lottare fino alla fine. Il risultato non rispecchia il valore della partita. Abbiamo creato tantissimo, volevamo vincere ma alla prima occasione abbiamo subito gol e sapevamo che sono bravi. Gli errori ci hanno condannato ma la partita è difficile da spiegare. Lo 0-3 sembra negativo ma non è andata in questo modo». Lecce E SAMPDORIA – «Mi interessa solo la prossima, la rabbia di questa sconfitta deve essere trasformata in benzina. Non ci sono altre ... Leggi su calcionews24

