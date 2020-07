Ellen Pompeo accenna alla fine di Grey’s Anatomy: “Smetterò: ho dato tutto e anche di più” (Di giovedì 16 luglio 2020) Non è un mistero che Ellen Pompeo stia pensando alla fine di Grey's Anatomy: dopo oltre quindici anni sul set del medical drama, sedici stagioni già trasmesse e una diciassettesima in sviluppo, l'interprete di Meredith Grey è ormai sempre più tentata dall'idea di lasciare la serie. O meglio, di accompagnarla alla sua naturale conclusione. Se finora ha resistito nello stesso ruolo è perché - oltre ad un contratto milionario di cui ha parlato più volte - quello della Grey è stato il ruolo che ha definito la sua vita e che ha rappresentato un po' l'ultima spiaggia quando la sua carriera sembrava destinata a non decollare. Senza considerare il fatto che l'affetto del pubblico che continua a sostenere lo show è una spinta ... Leggi su optimagazine

darveyfeels_ : RT @lifeofmartys: Ma che cazzo sta succedendo, c’è un’epidemia di bimbeminchie che smettono di seguirsi da un giorno all’altro?? Prima Najw… - lifeofmartys : Ma che cazzo sta succedendo, c’è un’epidemia di bimbeminchie che smettono di seguirsi da un giorno all’altro?? Prim… - agapisss1 : RT @iuia155204: ellen pompeo ha detto che ci stiamo avvicinando alla fine di grey's anatomy ed io sono divisa in due ovvero la parte di me… - paneenutella12 : Io preparo il te vediamo se Ellen Pompeo vuole fare i biscotti -

Ultime Notizie dalla rete : Ellen Pompeo Grey's Anatomy 18, la serie potrebbe continuare fin quando vorrà Ellen Pompeo Sky Tg24 Ellen Pompeo accenna alla fine di Grey’s Anatomy: “Smetterò: ho dato tutto e anche di più”

Non è un mistero che Ellen Pompeo stia pensando alla fine di Grey’s Anatomy: dopo oltre quindici anni sul set del medical drama, sedici stagioni già trasmesse e una diciassettesima in sviluppo, l’inte ...

Grey’s Anatomy, Sandra Oh fa una rivelazione shock sulle prime stagioni

Grey’s Anatomy, il telefilm nato nel lontano 2005 dal genio di Shonda Rhimes, si è distinto negli anni per le numerose polemiche che hanno coinvolto i suoi protagonisti. Una delle poche attrici che no ...

Non è un mistero che Ellen Pompeo stia pensando alla fine di Grey’s Anatomy: dopo oltre quindici anni sul set del medical drama, sedici stagioni già trasmesse e una diciassettesima in sviluppo, l’inte ...Grey’s Anatomy, il telefilm nato nel lontano 2005 dal genio di Shonda Rhimes, si è distinto negli anni per le numerose polemiche che hanno coinvolto i suoi protagonisti. Una delle poche attrici che no ...