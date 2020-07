Elena Santarelli e il seno rifatto: 'Prima o poi scendono anche queste' (Di giovedì 16 luglio 2020) Elena Santarelli posa meravigliosa in costume e i follower indiscreti le chiedono del suo décolleté. Lei replica senza tanti giri di parole: 'Il seno naturale o no è comunque mio, perché le protesi ... Leggi su tgcom24.mediaset

zazoomblog : Elena Santarelli disperata i fan non le credono: “Ma sei seria?” - #Elena #Santarelli #disperata - Notiziedi_it : Elena Santarelli: “Mio marito più invecchia, più è bono. Piace anche agli uomini” - gossipblogit : Elena Santarelli: 'Mio marito Bernardo Corradi? Più invecchia, più è bono. Piace anche agli uomini' - LatinaCorriere : Elena Santarelli sceglie Ponza, una foto la ritrae sull'isola in completo relax - -

Ultime Notizie dalla rete : Elena Santarelli

Today

Elena Santarelli ha pubblicato un’immagine su Instagram che tuttavia non sembra essere credibili, almeno agli occhi di un fan: che cos’è successo? Elena Santarelli non sarà sicuramente molto entusiast ...Ha un fisico perfetto, ma come farà a mantenersi sempre così in forma? “Un impegno costante, da anni. Nel weekend ci si lascia andare alle golosità e ai piaceri del palato, ma durante la settimana man ...