Donna violentata in parco a Milano (Di giovedì 16 luglio 2020) ANSA, - Milano, 16 LUG - Una Donna italiana, di 45 anni, è stata violentata da un uomo da lei descritto come straniero, ieri intorno alle 18, a Milano mentre stava portando a spasso il cane nel parco ... Leggi su corrieredellosport

repubblica : Donna aggredita e violentata nel parco del Monte Stella a Milano mentre passeggiava con il cane - AnsaLombardia : Donna violentata in parco a Milano. E' avvenuta in pieno giorno alla Montagnetta di San Siro | #ANSA - NICOVENDOME55 : Donna violentata in parco a Milano - Cronaca - ANSA - discoradioIT : Donna violentata in parco a Milano - Lombardia - - francescoguerra : #risorse Milano, donna 45enne violentata: portava il cane al parco Monte Stella @corriere -