Dirt 5: ecco le location le classi di veicoli e le modalità (Di giovedì 16 luglio 2020) ecco svelate le novità di Dirt 5 le nuove location, le classi di veicoli e le modalità di gioco. Inoltre è stato confermato l’aggiornamento gratuito su PlayStation 5 insieme a Xbox Smart Delivery Codemasters oggi presenta nuove caratteristiche di Dirt 5 in uscita dal 9 ottobre per Xbox One, PlayStation 4 e PC, prossimamente anche su Xbox Series X e PlayStation 5. Inoltre verrà pubblicata una versione Google Stadia all’inizio del 2021. Vediamo i dettagli. Dirt 5: vediamo tutte le novità Mostrando le diverse location globali, le gare iniziano in Brasile sotto lo sguardo del Cristo Redentore. Le auto sfrecciano attraverso il fango e la vegetazione lussureggiante prima di spostarsi verso il deserto ... Leggi su tuttotek

