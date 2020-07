“Diletta Leotta torna single? Finita la storia con Daniele Scardina” (Di giovedì 16 luglio 2020) Diletta Leotta è tornata single? A lanciare l’indiscrezione dalla sua pagina Instagram è Riccardo Signoretti, direttore del settimanale Nuovo. La storia con Daniele Scardina sarebbe Finita. Singoretti sembra non avere dubbi: “Esclusiva di #settimanalenuovo! È Finita tra @dilettaLeotta e @Danieletoretto . Tutti i dettagli sul prossimo numero in edicola“. Insomma, i due che hanno iniziato a frequentarsi nel 2019 e hanno subito iniziato una relazione a distanza con lui che vive a Miami e lei a Milano, avrebbero deciso di dirsi addio. I fan hanno fatto notare che da tempo non compaiono più foto insieme nei rispettivi profili Instagram anche se gli ultimi scatti insieme, postati il 15 giugno, ... Leggi su ilfattoquotidiano

