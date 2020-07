Crisi manutenzioni aeree, i sindacati: Contributi per fronteggiare l’emergenza. Da Atitech ogni sforzo possibile per tutelare i lavoratori (Di giovedì 16 luglio 2020) Il settore delle manutenzioni per aerei è tra i più colpiti dalla Crisi economica legata al Coronavirus. I sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uil Trasporti e Ugl Trasporto aereo scrivono al Governo e chiedono sostegno per il settore. “Le Società di MRO, il cui settore delle manutenzioni ha registrato un quasi totale blocco delle attività maggiormente evidenziatosi nei mesi da marzo a maggio fino all’azzeramento dei pagamenti dei clienti vettori, si sono viste costrette a richiedere benefici e aiuti finanziari, ad oggi senza alcun riscontro positivo”, spiegano. Nella missiva – indirizzata ai ministri Roberto Gualtieri (Economia), Stefano Patuanelli (Sviluppo Economico), Paola De Micheli (Trasporti) e Nunzia Catalfo (Lavoro) – danno atto alla maggiore impresa del ... Leggi su ildenaro

