Consiglio Ue, Conte: 'Approvare al più presto il Recovery Fund, è il tempo della responsabilità' | L'incontro con Macron (Di giovedì 16 luglio 2020) Giovedì sera il Decreto Semplificazioni sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale. In queste settimane abbiamo definito i dossier su Banca Popolare di Bari , Alitalia , Autostrade e stiamo per chiudere ... Leggi su tgcom24.mediaset

Capezzone : Rassegna politicamente scorrettissima di oggi con @galietti82. Autostrade, viene fuori il grande bluff di Conte. Ve… - Roberto_Fico : Adesso nell'aula di @Montecitorio per le comunicazioni del presidente Conte in vista del prossimo Consiglio europeo… - Linkiesta : In Europa cosa devono pensare, non disponendo di manuali per interpretare le alchimie della politica italiana? Abb… - Europeo91785337 : RT @La7tv: #inonda Danilo #Toninell sul governo: 'Quello che siamo riusciti a fare con Autostrade non saremmo riusciti a farlo con la Lega.… - Tribonacci1 : RT @BUGMIR: L'ex grillina in Consiglio: 'Conte è degli Illuminati, vuole controllare gli italiani con vaccini e microchip' „L'ex grillina i… -

Ultime Notizie dalla rete : Consiglio Conte Recovery Fund, per l’Italia troppe condizioni. Conte vede Macron Il Sole 24 ORE Conte: "Su Recovery posta in gioco è l'Europa"

Nel negoziato sull'Mff 2021-27 e sul Recovery Plan "la posta in gioco è l'Europa". Lo dice il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, al termine dell'incontro con il presidente francese Emmanuel ...

7 GIORNI IN SENATO ( n.87)/ Dall’emergenza covid-19 alle interrogazioni con risposta scritta il confronto tra maggioranza e opposizione

di FRANCESCO MARIA PROVENZANO – L’Aula ha iniziato i lavori alle ore 10 di martedì 14 luglio e il ministro della Salute, Speranza, ha reso comunicazioni sul contenuto dei provvedimenti di attuazione d ...

Nel negoziato sull'Mff 2021-27 e sul Recovery Plan "la posta in gioco è l'Europa". Lo dice il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, al termine dell'incontro con il presidente francese Emmanuel ...di FRANCESCO MARIA PROVENZANO – L’Aula ha iniziato i lavori alle ore 10 di martedì 14 luglio e il ministro della Salute, Speranza, ha reso comunicazioni sul contenuto dei provvedimenti di attuazione d ...