Calcio | lo psicologo | “A fine stagione niente allenamenti | ma passare il tempo col gruppo”

ROMA – Il campionato di calcio di serie A è completamente diverso rispetto a prima del Covid. I risultati sul campo delle ultime settimane lo dimostrano. Molte squadre non si ritrovano, non si riconoscono, perdono punti e anche lo spettacolo ne risente. Chi non voleva interrompere le partite durante la quarantena ora preferirebbe l'annullamento della stagione. Come intervenire allora per far ritrovare la propria identità alle formazioni?

Il tecnico torna sulle dichiarazioni del dopo-Verona: "La strada è lunga, ma non voglio neppure essere di troppo se non sono soddisfatti. Con il Toro partita dominata, ma a ogni episodio veniamo punit ...

Calcio: Conte "Futuro? Progetto 3 anni, ma non voglio essere di troppo"

"Io sono contento di lavorare qui" MILANO (ITALPRESS) - "Sono stato chiamato all'Inter per un progetto triennale, cercando di riportarla a essere competitiva per vincere. Ci vuole del tempo, anche se ...

