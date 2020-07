Autostrade, ora i Benetton attaccano il governo: “Noi demonizzati”. E Toscani difende Luciano: “Nessuno onesto come lui” (Di giovedì 16 luglio 2020) Cielo plumbeo a Ponzano Veneto. Dal quartier generale dei Benetton trapela il profondo malcontento della famiglia per l’ultimo capitolo della vicenda Autostrade. “Hanno cercato l’esproprio fin dall’inizio” si lamenta il fondatore dell’impero Luciano che, con espressione non particolarmente felice, aggiunge di sentirsi trattato “peggio di una cameriera”. Al fianco della famiglia si schiera il fotografo Oliviero Toscani, protagonista delle celebri campagne pubblicitarie che negli anni ’80 e ’90 fecero la fortuna del gruppo. “Luciano Benetton è la persona più onesta che abbia mai conosciuto”, ha affermato Toscani ricordando di conoscere il fondatore dell’impero da 40 anni. Curiosa ... Leggi su ilfattoquotidiano

