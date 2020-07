Autostrade, la sinergia tra pubblico e privato non è nuova. Ma nessuno pare ricordarselo (Di giovedì 16 luglio 2020) Se il trauma pandemico ha spazzato via tutta una serie di pericolosi pregiudizi spacciati per buon senso, che ci avevano resi non solo particolarmente vulnerabili ai processi di impoverimento economico e disgregazioni sociali varie ma anche disarmati nella prevenzione di catastrofi naturali, è vero che ormai certe datate filastrocche propagandistiche risultano francamente insopportabili. Narrazioni ingannevoli con relativi mostri minacciosi fatti aleggiare ad arte. Vedasi la presenza satanica, evocata come bieco ritorno alle nazionalizzazioni, nella vicenda (si spera giunta a compimento) dell’estromissione dei Benetton dal controllo inetto e malandrino di fondamentali infrastrutture strategiche della mobilità nazionale. Difatti procurava un senso insopportabile di stantio ascoltare su Rai 2 Fabio Tamburini – il pensoso direttore del magazine di Confindustria ... Leggi su ilfattoquotidiano

di Monica Leoncini Una nuova viabilità sulla statale tra Aulla e Pontremoli. E non solo. Lo chiede a gran voce Claudio Novoa, sindaco del Comune di Mulazzo e assessore delegato alla pianificazione all ...

Regionali in Toscana, il rilancio della costa: i programmi di Centrosinistra, 5 Stelle e Sinistra

Insomma servono autostrade digitali e autostrade del mare ... Realtà che devono essere messe in sinergia tra loro, con una cabina di regia regionale, che favorisca il trasferimento tecnologico ...

