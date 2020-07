Alaba Juventus, dall’Inghilterra: c’è adesso un top club spagnolo (Di giovedì 16 luglio 2020) Alaba Juventus – La Juventus sembrerebbe aver messo nel mirino David Alaba in vista della prossima stagione. I bianconeri continuano a monitorare la situazione a Monaco di Baviera, con Paratici che studia l’offensiva per aggiudicarsi l’esterno austriaco. Dall’Inghilterra però sarebbero arrivate notizie poco confortanti: si fa avanti un top club spagnolo che lancia il guanto di sfida nella corsa al calciatore. Alaba Juve: spunta il Barcellona Secondo le ultime indiscrezioni riportate da “Sky Sports” il Barcellona si sarebbe inserito prepotentemente nella corsa ad Alaba. Leggi anche: Juventus, nuovo ko per Chiellini: ansia anche per De Ligt L’intenzione dei blaugrana? Prenderlo tra un anno ... Leggi su juvedipendenza

