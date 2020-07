Adriana Volpe risponde indirettamente a Giancarlo Magalli (Di giovedì 16 luglio 2020) Protagonista, anche se non vincitrice, del Grande Fratello Vip, Adriana Volpe continua ad interessare la stampa per alcune sue recenti dichiarazioni conseguenti dell’ennesima critica che Giancarlo Magalli le ha rivolto. La conduttrice al centro del gossip anche per la sua presunta crisi matrimoniale da lei più volte smentita è oggi alla conduzione di Ogni Mattina, programma d’informazione e intrattenimento iniziato solo da qualche settimana che rischia di chiudere prima del previsto visti i dati d’ascolto decisamente bassi. Adriana remore dell’esperienza al reality di Cinecittà che l’ha cambiata sotto alcuni punti di vista si considera oggi una donna libera d’esprimersi e TV8 le ha dato questa opportunità di lavorare senza troppi ... Leggi su quotidianpost

