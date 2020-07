Abusi su una bambina di 5 anni: arrestati il nonno e un 30enne con l’accusa di violenza sessuale. Indagata la madre della piccola (Di giovedì 16 luglio 2020) Hanno abusato di una bambina di appena 5 anni, contando anche sulla connivenza della madre. Con l’accusa di violenza sessuale aggravata i carabinieri, su ordine del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avellino, hanno arrestato il nonno della piccola e un 30enne, compagno di una zia della bimba. La madre della vittima è invece Indagata a piede libero, perché – ad avviso degli investigatori – sarebbe stata a conoscenza degli Abusi che si sarebbe consumati in un piccolo paese dell’Irpinia. Violenze gravi e ripetute, che avvenivano tra le mura domestiche, e la procura di Avellino ... Leggi su ilfattoquotidiano

Avvenire_Nei : Oltre 100 vescovi di tutto il mondo hanno firmato una Dichiarazione per chiedere agli Stati di fermare con urgenza… - clikservernet : Abusi su una bambina di 5 anni: arrestati il nonno e un 30enne con l’accusa di violenza sessuale. Indagata la madre… - Noovyis : (Abusi su una bambina di 5 anni: arrestati il nonno e un 30enne con l’accusa di violenza sessuale. Indagata la madr… - Notiziedi_it : Abusi su una bimba di cinque anni, arrestati due «orchi» - MicK_ele : @EnricoVerga @WindTreOfficial In linea generale, le franchigie servono per evitare 'abusi' (senza franchigia, per a… -