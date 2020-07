A Palermo torna il sole dopo il violento nubifragio di ieri. Oltre 300 gli interventi dei Vigili del fuoco. Smentita la notizia delle due vittime. Orlando: “Nessuna allerta dalla Protezione Civile” (Di giovedì 16 luglio 2020) E’ tornato a splendere il sole su Palermo, dopo il violento nubifragio di ieri, ma la città è ancora paralizzata e con ingenti danni. Il traffico lungo le principali arterie stradali è in tilt. Completamente bloccato il viale della Regione siciliana, la cosiddetta circonvallazione. I Vigili del fuoco sono ancora impegnati con le idrovore a svuotare i sottopassaggi allagati e da ieri pomeriggio hanno compiuto Oltre 300 interventi. La carreggiata centrale, sia in direzione Catania sia Trapani, e i sottoponti di piazzale Einstein, della Rotonda di viale Lazio e della Rotonda di via Belgio, sono chiusi. Ripercussioni anche sulle altre strade limitrofe e al ... Leggi su lanotiziagiornale

