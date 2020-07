Vasco Rossi, morto il primo manager Filiberto Degani (Di mercoledì 15 luglio 2020) A dare la notizia della morte è stata la Gazzetta di Modena. Da settimane Filiberto Degani era ricoverato in una struttura di Vezzano sul Crostolo, in provincia di Reggio Emilia, dove era ricoverato ... Leggi su caffeinamagazine

Modena in lutto: è morto Filiberto Degani, titolare dello Snoopy e primo manager di Vasco Rossi. Secondo quanto riporta La Gazzetta di Modena, l'uomo è stato sconfitto dal coronavirus pochi giorni pri ...