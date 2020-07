Ufficiale: consentite 5 sostituzione anche il prossimo anno. I dettagli (Di mercoledì 15 luglio 2020) E' Ufficiale: consentite 5 sostituzioni anche per la prossima stagione.Attraverso un comunicato, l'IFAB ha reso noto che anche il prossimo anno sarà possibile effettuare fino a cinque sostituzioni, estendendo così il provvedimento preso durante il periodo di lockdown anche in vista della nuova stagione. Di seguito il comunicato Ufficiale:A seguito della decisione presa l'8 maggio 2020 di concedere alle gare programmate per essere completate nel 2020 la possibilità di consentire alle squadre di utilizzare fino a cinque sostituti, il Consiglio di amministrazione dell'IFAB ha deciso di riesaminare se estendere ulteriormente questa opzione. Sulla base di questo esame approfondito, che includeva il feedback delle parti interessate e ... Leggi su mediagol

zazoomblog : Ufficiale: consentite 5 sostituzione anche il prossimo anno. I dettagli - #Ufficiale: #consentite #sostituzione - Mediagol : Ufficiale: consentite 5 sostituzione anche il prossimo anno. I dettagli - SeEarn : RT @NCN_it: #UFFICIALE – L'#IFAB DÀ L'OK: CONSENTITE LE 5 #SOSTITUZIONI ANCHE PER L'ANNO PROSSIMO - NCN_it : #UFFICIALE – L'#IFAB DÀ L'OK: CONSENTITE LE 5 #SOSTITUZIONI ANCHE PER L'ANNO PROSSIMO -

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale consentite Ufficiale: consentite 5 sostituzioni anche per l'anno prossimo GianlucaDiMarzio.com Assassin's Creed Valhalla: video ufficiale con 30 minuti di gameplay commentato 111

Assassin's Creed Valhalla torna a mostrarsi in un lungo video ufficiale contenente ben 30 minuti di gameplay commentato dagli sviluppatori, proponendo in versione migliore le clip emerse dai leak prec ...

Ifab, ufficiale: la regola dei cinque cambi si estende fino al 2021

Una nota ufficiale della Fifa rende nota l’estensione alla prossima ... di concedere alle gare programmate per essere completate nel 2020 la possibilità di consentire alle squadre di utilizzare fino a ...

Assassin's Creed Valhalla torna a mostrarsi in un lungo video ufficiale contenente ben 30 minuti di gameplay commentato dagli sviluppatori, proponendo in versione migliore le clip emerse dai leak prec ...Una nota ufficiale della Fifa rende nota l’estensione alla prossima ... di concedere alle gare programmate per essere completate nel 2020 la possibilità di consentire alle squadre di utilizzare fino a ...