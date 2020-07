Trema la terra in Sicilia, scossa di magnitudo 3.0: tutti i dettagli (Di mercoledì 15 luglio 2020) Terremoto in provincia di Catania. I sismografi hanno registrato una scossa di terremoto magnitudo 3.0 a 2 km est da Ragalna (Catania), ai piedi dell’Etna. L’evento si è verificato alle 7 e 40, ad una profondità di 0 km. E’ stato localizzato dalla Sala Operativa INGV-OE (Catania). Trema la terra in Sicilia, scossa di magnitudo … L'articolo Trema la terra in Sicilia, scossa di magnitudo 3.0: tutti i dettagli Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

