Stati Uniti, Trump: la polizia uccide più i bianchi rispetto ai neri (Di mercoledì 15 luglio 2020) Il razzismo negli Stati Uniti è un problema reale. George Floyd e Rayshard Brooks sono solo gli ultimi di una lunga serie di morti per mano della polizia, vividi esempi di una questione sociale, culturale e politica che non può essere nascosta sotto al tappeto. È compito dei politici risolvere un problema o, quantomeno, stimando al ribasso, provare a comprenderlo, senza dividere per forza, sempre. Trump, la polizia uccide più i bianchi Non è nelle corde del presidente Donald Trump, in versione campagna elettorale, buttare acqua sul fuoco. Probabilmente neanche basterebbe, ma di certo sarebbe responsabile. Non che molti altri più illustri presidenti siano Stati efficaci sul tema razzismo e ... Leggi su italiasera

ilpost : Negli Stati Uniti il primo vaccino per il coronavirus entra nell’ultima fase di sperimentazione - dellorco85 : Lodevole. Penso sia il caso di accontentare questi 83 milionari di Stati Uniti, Regno Unito, Germania, Nuova Zeland… - ilpost : Gli Stati Uniti iniziano a richiudere - sidecults : vedendo gli interrogatori della polizia negli Stati Uniti mi viene solo lo sbocco veramente feccia umana spero crep… - TerlizziGerardo : RT @Tg3web: Nuovo record di contagi negli Stati Uniti, con 67.000 casi di coronavirus in 24 ore. Mai così tanti, in un giorno. Ma più che l… -

Ultime Notizie dalla rete : Stati Uniti Negli Stati Uniti sono ricominciate le esecuzioni federali Internazionale Moby Zaza in scadenza di contratto, si pensa trasferimento migranti in ospedali militari

Il Consigliere comunale di Porto Empedocle, Michelangelo Bruno Gallo, aderisce a Fratelli d'Italia, lo ...

Parrucchiere positive al Coronavirus: 140 clienti incontrati ma nessun contagio. Ecco perchè

Due parrucchiere hanno scoperto di essere positive al Sars-Cov-2 dopo aver incontrato decine di clienti: ma nessuno di loro è stato contagiato grazie alle misure di protezione Hanno scoperto di essere ...

Il Consigliere comunale di Porto Empedocle, Michelangelo Bruno Gallo, aderisce a Fratelli d'Italia, lo ...Due parrucchiere hanno scoperto di essere positive al Sars-Cov-2 dopo aver incontrato decine di clienti: ma nessuno di loro è stato contagiato grazie alle misure di protezione Hanno scoperto di essere ...