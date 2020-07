Sebastian Vettel, il futuro potrebbe essere in Aston Martin (Di mercoledì 15 luglio 2020) Sebastian Vettel, al suo ultimo anno in Ferrari, dal prossimo anno potrebbe correre in Aston Martin (l’attuale Racing Point) al fianco di Stroll Nonostante il pessimo inizio di stagione, il futuro della Ferrari è già stato stabilito. Dal 2021, i piloti in squadra saranno Leclerc e Sainz. Sebastian Vettel è quindi al suo ultimo anno sulla Rossa, e dalla prossima stagione dovrà trovarsi un’altra sistemazione. Escluse Red Bull e Mercedes, che rimarranno cosi come sono, Vettel si è offerto a Renault e McLaren, che però dalla prossima stagione potranno contare sul ritorno di Alonso e su Ricciardo. Il futuro del tedesco. però, potrebbe ... Leggi su zon

