Se il tech diventa noir. Fahim Saleh, il fondatore di Pathao trovato decapitato (e smembrato) a New York (Di mercoledì 15 luglio 2020) Chi ha visto la scena del crimine ha garantito che non c’era niente di improvvisato. È stato il lavoro di un professionista. Il corpo di Fahim Saleh, 33 anni, è stato trovato nel suo appartamento di New York tagliato a pezzi con una sega elettrica. Con la testa staccata da tutto il resto. Saleh era un imprenditori che si occupava di digitale. In Italia il suo nome non è certo tra i più noti in questo settore ma in Bangladesh sì. Qui infatti Saleh aveva lanciato Pathao, la principale app per gli spostamenti del Paese. Una piattaforma diventata talmente potente da essere riconosciuta anche dal governo. Le ultime immagini dell’imprenditore di cui la polizia è in possesso lo riprendono mentre sale ... Leggi su open.online

GAI_GAS : ?Era il 1990 quando la Renault Clio fece il suo ingresso nel mercato. ? Da allora fu un successo. ? Oggi, grazie an… - infoitinterno : 'La riapertura di una biblioteca è sempre una buona notizia'. La Magna Capitana diventa Community Library: spazi ri… - immediatonet : “La riapertura di una biblioteca è sempre una buona notizia”. La Magna Capitana diventa Community Library: spazi ri… - startzai : RT @UpSens_Sensors: In quest'interessante e lunga intervista, la nostra CEO Ketty Paller racconta come lei e i colleghi hanno trasformato #… - techie_wiz : RT @UpSens_Sensors: In quest'interessante e lunga intervista, la nostra CEO Ketty Paller racconta come lei e i colleghi hanno trasformato #… -

Ultime Notizie dalla rete : tech diventa Audi A3 Sportback, il design diventa sportivo e l'illuminazione hi-tech La Stampa Orrore a New York, trovato smembrato il corpo di un imprenditore tech milionario

genio del web diventato in poco tempo imprenditore tech di successo. È stata la sorella a dare l'allarme: da ore non riusciva a mettersi in contatto con lui, così aveva deciso di chiedere aiuto alla ...

La Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba compie 90 anni e diventa digitale

dicembre in un connubio di eventi fisici e digitali. La novantesima edizione della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba non si lascia fermare dagli avvenimenti di questo 2020, e anche quest’ ...

genio del web diventato in poco tempo imprenditore tech di successo. È stata la sorella a dare l'allarme: da ore non riusciva a mettersi in contatto con lui, così aveva deciso di chiedere aiuto alla ...dicembre in un connubio di eventi fisici e digitali. La novantesima edizione della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba non si lascia fermare dagli avvenimenti di questo 2020, e anche quest’ ...