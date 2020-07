Sante Marie, il piccolo borgo entra a far parte de le "Città del Tartufo" (Di mercoledì 15 luglio 2020) L'Aquila - Il Comune di Sante Marie entra a far parte dell'associazione nazionale 'Città del Tartufo' che, attiva fin dall'inizio degli anni '90, vanta più di cinquanta comuni iscritti. Una realtà nazionale che proietta il borgo marsicano all'interno di una dimensione esclusivista e prestigiosa. La storia associativa rivela come le 'Città' siano riuscite a sintetizzare tre vocazioni, inizialmente differenziate: produzione del Tartufo, commercializzazione e promozione turistica a esso collegata, rendendo sinergico lo sviluppo del territorio e consolidando un rapporto di qualità con il consumatore. Il borgo marsicano segue la scia virtuosa di realtà come Alba (considerata la ... Leggi su abruzzo24ore.tv

