Recovery fund, Mattarella vede Conte e conferma la linea del premier: “Consiglio Ue decisivo. Avanti su direzione comunitaria” (Di mercoledì 15 luglio 2020) A due giorni dall’inizio dell’atteso Consiglio Ue chiamato a trovare un accordo sul Recovery fund, il premier Conte sale al Quirinale e incassa l’appoggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. “Il passo deciso in Avanti in direzione europeista e comunitaria mostrato in questi ultimi mesi – ha dichiarato il capo dello Stato durante il consueto incontro con parte del governo in vista del vertice Ue – “non conosca battute d’arresto o addirittura retromarce“. Un invito al presidente del Consiglio a non arretrare di fronte alla reticenza dei cosiddetti “Paesi frugali” nell’erogare risorse a fondo perduto a chi è stato maggiormente colpito dalla pandemia. Secondo ... Leggi su ilfattoquotidiano

