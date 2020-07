Rashford riceverà una laurea honoris causa per il suo impegno contro la povertà (Di mercoledì 15 luglio 2020) L’attaccante del Manchester United, Marcus Rashford, riceverà una laurea honoris causa per il suo impegno contro la povertà Marcus Rashford, attaccante del Manchester United, sarà insignito della laurea honoris causa dall’Università di Manchester per la campagna contro la povertà infantile che lo ha visto protagonista nelle settimane del lockdown a causa della pandemia di Coronavirus. Come si apprende dal sito ufficiale dei Red Devils, l’inglese riceverà una laurea honoris causa per il suo impegno sociale diventando a tutti gli effetti il più giovane ad ... Leggi su calcionews24

