Napoli, Giuntoli: «Allan e Callejon? E’ prematuro parlare dei loro addii. Su Osimhen..» (Di mercoledì 15 luglio 2020) Il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, ha parlato ai microfoni di Dazn prima del match contro il Bologna Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, ha parlato ai microfoni di Dazn prima del match contro il Bologna. Il dirigente azzurro ha analizzato la situazione del mercato partenopeo. Ecco le sue dichiarazioni: Allan E Callejon – «Sembrano destinati ad andare via? Sembrano, appunto. E’ ancora prematuro, il mercato durerà tanto. Bisognerà aspettare, proveremo a trattenere i giocatori che vogliono far parte di questo progetto». Osimhen – «Osimhen è molto bravo, ma ci sono tante squadre che lo vogliono e stiamo lavorando anche su altri fronti. Ha ... Leggi su calcionews24

DiMarzio : #Napoli-#Osimhen, #Giuntoli in Sardegna per definire gli ultimi aspetti. Il punto - Fprime86 : RT @cmdotcom: #Napoli, Giuntoli: '#Osimhen? Si riparte da zero, trattativa complessa. Su #Allan e #Callejon...' - CorSport : #Napoli, #Giuntoli: 'Stiamo lavorando per #Osimhen, è forte' - CalcioPillole : #Napoli, il direttore sportivo #Giuntoli, gela i tifosi su #Osimhen. Intervistato prima del match contro il Bolog… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: DAZN - Napoli, Giuntoli: 'Osimhen? Trattativa difficile, Romero? Seguiamo tanti profili importanti, rinnovo Callejon? V… -