MotoGp, Gp Jerez 2020: Petrucci cade nei test e rimedia una contrattura al collo (Di mercoledì 15 luglio 2020) La MotoGp torna finalmente in pista sul circuito spagnolo di Jerez de la Frontera. Quest’oggi si sono svolti alcuni test prima di dare spazio alle sessioni di prove libere, in programma per la giornata di venerdì, e alcuni piloti sono finiti a terra alla curva 11, come Danilo Petrucci, Alex Marquez e Aleix Espargarò. La causa, con ogni probabilità, va rintracciata in un perdita d’olio, che ha poi portato all’interruzione dei test per 45 minuti, in modo tale da consentire la pulizia della pista. I tre piloti caduti, fortunatamente, non hanno riportato serie conseguenze, anche se Petrucci ha subito una contrattura al collo. Il centauro della Ducati, però, ha ricevuto il via libera dai medici per ... Leggi su sportface

