Migranti: Savarino (Db) replica a Fava, 'Musumeci non instilla paura, polemiche sterili' (Di mercoledì 15 luglio 2020) Palermo, 15 lug. (Adnkronos) - “instillare paura non è nello stile di un uomo delle istituzioni come il Presidente Musumeci”. Lo dichiara Giusi Savarino deputato di #Db, “Fava non parlerebbe così se solo avesse visto come ha fatto Musumeci a Lampedusa, il disastro dell'abbandono all'ammasso dei Migranti, o il timore dei cittadini della nostra costa sud che si vedono sbarcare e sparire nel nostro entroterra senza alcun controllo, clandestini arrivati con imbarcazioni di fortuna, se solo Fava parlasse coi tanti operatori del turismo che si vedono cancellate le prenotazioni ogniqualvolta i Prefetti allochino nelle loro città Migranti per la quarantena, che poi regolarmente scappano dagli hotspot, e se ... Leggi su iltempo

Ultime Notizie dalla rete : Migranti Savarino Migranti, Savarino: “Roma non può lasciarci soli” Grandangolo Agrigento Migranti: Savarino (Db) replica a Fava, 'Musumeci non instilla paura, polemiche sterili'

Lo dichiara Giusi Savarino deputato di #Db, “Fava non parlerebbe così se solo avesse visto come ha fatto Musumeci a Lampedusa, il disastro dell'abbandono all'ammasso dei migranti, o il timore dei ...

Covid19 e migranti, scontro sull’ordinanza di Musumeci “Instilla paura per nascondere fallimenti”

“Come insegna la migliore tradizione della peggior destra, il presidente della Regione Musumeci instilla la paura verso i migranti per nascondere ritardi e inefficienze del suo Governo”. Lo dichiara i ...

Lo dichiara Giusi Savarino deputato di #Db, “Fava non parlerebbe così se solo avesse visto come ha fatto Musumeci a Lampedusa, il disastro dell'abbandono all'ammasso dei migranti, o il timore dei ...“Come insegna la migliore tradizione della peggior destra, il presidente della Regione Musumeci instilla la paura verso i migranti per nascondere ritardi e inefficienze del suo Governo”. Lo dichiara i ...