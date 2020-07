Marcus Rashford riceverà un dottorato honoris causa (Di mercoledì 15 luglio 2020) Attraverso una lettera aperta che ha convinto il governo a ripristinare i buoni pasto gratuiti per gli studenti in difficoltà economica, l’attaccante del Manchester United Marcus Rashford è stato al centro del dibattito politico negli ultimi mesi in Inghilterra. Grazie a questa iniziativa, l’attaccante dei Red Devils sarà premiato. Come riporta Rivista Undici, l’Università di … L'articolo Marcus Rashford riceverà un dottorato honoris causa è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

