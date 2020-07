Mangiare sashimi e pseudoterranova azarasi: conferme sul verme presso le tonsille (Di mercoledì 15 luglio 2020) In molti hanno pensato ad una bufala, l'ennesima riguardante gli effetti del Mangiare sushi o sashimi, ma la storia di un caso di pseudoterranova azarasi direttamente dal Giappone sembra confermato proprio in questione. Una ragazza di 25 anni, infatti, dopo aver dedicato un pasto proprio al sashimi si è ritrovata con un verme di circa 35 millimetri attorno alle tonsille, creando un caso che per forza di cose ha fatto il giro del web. Del resto, i ristoranti giapponesi stanno spopolando anche qui in Italia. Certo, non si tratta dell'allarme peste nera che abbiamo portato alla vostra attenzione la scorsa settimana, ma pur con qualche variante non siamo nemmeno al cospetto di un caso tanto isolato. La vicenda trova conferme dal fatto che il caso ... Leggi su optimagazine

