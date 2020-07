Lutto per Lorella Cuccarini, sconvolta dalla notizia inaspettata. “Continua tra gli angeli” (Di mercoledì 15 luglio 2020) Brutte notizie per il mondo dello spettacolo, particolarmente per chi ne faceva parte già dai mitici anni Ottanta come Lorella Cuccarini. Quest’oggi la celebre conduttrice televisiva ha dovuto dire tristemente addio ad una sua cara collega: la talentuosa ballerina della televisione Galyn Gorg è precocemente scomparsa, lasciando un grande vuoto nel cuore dei suoi cari e dei tanti colleghi conosciuti negli anni. L’ultimo post Instagram della star televisiva è dedicato a lei. Lorella Cuccarini e Galyn Gorg si conobbero decenni fa, dietro le quinte televisive di noti programmi del piccolo schermo, come ad esempio Fantastico e Sandra e Raimondo Show. Il primo ad annunciare la terribile notizia sui social è stato il collega coreografo Steve la Chance: la famosa ... Leggi su tuttivip

LaStampa : ?? ULTIMA ORA. Lutto per #JohnTravolta: morta la moglie #KellyPreston. L’attrice aveva 57 anni e aveva un tumore al… - Diego70579805 : RT @CartaroAntonio: GIORNATA DI LUTTO PER I BENETTON.. Piangono giornalisti, giornali, De Micheli, Guerini, Orlando, Del Rio.. Berlusconi,… - gio_pasto : RT @superenzo41: Oggi è un giorno di lutto per tutti i partiti e per i media, il loro datore di lavoro è dipartito.???? - Majden3 : RT @CartaroAntonio: GIORNATA DI LUTTO PER I BENETTON.. Piangono giornalisti, giornali, De Micheli, Guerini, Orlando, Del Rio.. Berlusconi,… - infoitcultura : Lorella Cuccarini, grave lutto per la morte di Galyn -

Ultime Notizie dalla rete : Lutto per Rapallo, calcio in lutto per la morte di Giovanni Sartelli Genova24.it John Travolta perseguitato dalla morte: perde la compagna, il figlio e ora l’amata moglie.

‘Ha combattuto con coraggio‘ scrive l’attore sui social. Travolta e la sua famiglia hanno comunicato sui social che per un periodo si ritireranno per passare del tempo in famiglia ed elaborare il ...

Stasera in tv | 15 luglio | We are Marshall, storia vera di un team di football

A casa il lutto è incommensurabile, la cittadina di Huntington West ha perso i suoi figli e i suoi campioni e non sembra ci sia mondo per riprendersi. L’arrivo sulla scena dell’ambizioso Jack Lengyel, ...

‘Ha combattuto con coraggio‘ scrive l’attore sui social. Travolta e la sua famiglia hanno comunicato sui social che per un periodo si ritireranno per passare del tempo in famiglia ed elaborare il ...A casa il lutto è incommensurabile, la cittadina di Huntington West ha perso i suoi figli e i suoi campioni e non sembra ci sia mondo per riprendersi. L’arrivo sulla scena dell’ambizioso Jack Lengyel, ...