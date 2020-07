Lorella Cuccarini piange l’amica e collega: “Non ci posso ancora credere” (Di mercoledì 15 luglio 2020) Lorella Cuccarini piange una delle sue più vecchie amiche, la ballerina Galin Görg. Con un post su Instagram, la conduttrice ha voluto ricordare la carissima amica, che l’ha accompagnata negli esordi ed è anche stata ballerina di Fantastico 6, nell’edizione condotta da Pippo Baudo. Lorella Cuccarini e Galin Görg: amiche e colleghe Su Instagram, oggi, è apparsa l’immagine di una giovanissima Lorella Cuccarini, in body da ballo, al fianco di una bellissima e giovanissima Galin Görg. Le due ballerine hanno condiviso gli esordi come ballerine televisive e Galin era diventata piuttosto famosa, anche perché aveva partecipato a programmi di successo come il Sandra e Raimondo Show. La caption ... Leggi su thesocialpost

irenestorti1 : RT @tempoweb: #GalynGorg addio alla ballerina di Fantastico 6. Il ricordo commosso di #LorellaCuccarini - tempoweb : #GalynGorg addio alla ballerina di Fantastico 6. Il ricordo commosso di #LorellaCuccarini - ivanacuscito72 : Morta #GalynGorg ?? Ballerina di Fantastico insieme a Lorella Cuccarini... Bella brava simpatica, da bambina era la… - CronacaSocial : ? Lutto nel mondo della #TV. Morta la ballerina Galyn Görg. Il dolore di Lorella Cuccarini. LEGGI??… - GianniSantor0 : Galyn Gorg, Steve LaChance, Lorella Cuccarini, Fantastico 6, il varietà, le medie. È morta Galyn Gorg, attrice e b… -