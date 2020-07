Logitech MX Anywhere 2, mouse Bluetooth compatto per lavorare in mobilità scontato del 27% su Amazon (Di mercoledì 15 luglio 2020) lavorare in mobilità non è mai semplice: ritrovare la comodità e l’efficienza del vostro ufficio anche mentre vi state recando a una riunione altrove, o su un mezzo di trasporto per un viaggio di lavoro, non è un’impresa facile. Spazi ristretti, movimenti contenuti, display più piccoli e periferiche non all’altezza possono rallentarvi di molto e rendere faticosi anche i task più semplici. Fortunatamente, almeno per quanto riguarda il mouse, c’è il Logitech MX Anywhere 2 . Si tratta di un mouse Bluetooth compatto dalle ottime caratteristiche tecniche ed ergonomiche, proposto oggi su Amazon con uno sconto del 27% che porta il prezzo dagli originali ... Leggi su ilfattoquotidiano

