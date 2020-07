L'impatto zero del governo sull'ecologia (Di mercoledì 15 luglio 2020) Decreti e programmi per la difesa ambientale o la mobilità, per il riciclo della plastica o i nuovi alberi nelle aree urbane. Investimenti previsti: decine di milioni di euro. Peccato che, andando a verificare, i provvedimenti risultino quasi sempre impantanati per rimpalli e lentezze burocratiche. E il tanto sbandierato «Green new deal» resta un sogno. Il «Green new deal» esaltato come un sol dell'avvenire a tinte verdi. O comunque come uno dei pochi temi capace di mettere, sulla carta, tutti d'accordo nel governo. Dal Movimento Cinque stelle a Italia viva, ognuno benedice gli investimenti per l'ambiente. Non è da meno il Partito democratico, che con Nicola Zingaretti aveva proposto un «nuovo accordo verde» già nel novembre 2018. Così Giuseppe Conte ne parla in ogni occasione, strizzando ... Leggi su panorama

Marco_Abatecola : @CarmineTomeo @martafana @BobRock63 Mi scusi, statisticamente mi insegna che l’osservazione è abbastanza banale. An… - tiburzio_elba : @Fen_church Non basta, sorella ??. Occorre ridurre gli acquisti di prodotti monouso e in plastica (ho come il presen… - CSVSalerno : Siano, Impatto Ecosostenibile organizza una giornata di yoga per la donna Impatto Ecosostenibile - Zero Waste Camp… - trapani24h : Eolico a Rimini, Gnassi: “Vogliamo impatto visivo zero, ora piano energetico” - RedattoreSocial : Festival #Teatro a Pedali, quando il pubblico illumina il palco pedalando. In provincia di #Torino, dal 16 luglio a… -

Ultime Notizie dalla rete : impatto zero L'impatto zero del governo sull'ecologia Panorama Eolico, perplessità bipartisan ma il consiglio boccia odg per dire no a progetto

“L’energia alternativa e il superamento delle fonti fossili è il tema della società contemporanea. Non si può ridurre tutta la discussione a “eolico sì” o “no”, ma ogni tipo di riflessione sulle fonti ...

Nissan Ariya, un suv zero emissioni al centro di un ecosistema virtuoso

ovvero ridurre l'impatto ambientale e aumentare la sicurezza degli automobilisti". Così Luisa De Vita, direttore della comunicazione di Nissan Italia, sottolinea all'Adnkronos la 'mission' del nuovo ...

“L’energia alternativa e il superamento delle fonti fossili è il tema della società contemporanea. Non si può ridurre tutta la discussione a “eolico sì” o “no”, ma ogni tipo di riflessione sulle fonti ...ovvero ridurre l'impatto ambientale e aumentare la sicurezza degli automobilisti". Così Luisa De Vita, direttore della comunicazione di Nissan Italia, sottolinea all'Adnkronos la 'mission' del nuovo ...