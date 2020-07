Leclerc: 'Bello tornare subito in pista, ora niente errori'. Vettel: 'Vietato rilassarsi' (Di mercoledì 15 luglio 2020) Piloti Ferrari ansiosi di rifarsi dopo le prime due difficili prove del Mondiale disputate in Austria. Nella prima Charles Leclerc è almeno riuscito a portare a casa 18 punti, mentre Sebastian Vettel, ... Leggi su gazzetta

E' il caso di Sebastian Vettel e Charles Leclerc, autori - soprattutto a causa ... della gara della scorsa settimana a Spielberg è bello avere la possibilità di risalire subito in macchina ...Leclerc spera ci sia l’occasione di farsi perdonare per l ... “Dopo l’esito negativo della gara della scorsa settimana a Spielberg è bello avere la possibilità di risalire subito in macchina e tornare ...