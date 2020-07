Lascia La Macchina in Folle e e Dimentica di Tirare il Freno a Mano, 87enne Travolto dalla Propria Auto: È Grave (Di mercoledì 15 luglio 2020) L’87enne coinvolto &eGrave; stato trovato in arresto cardiocircolatorio, fortunatamente era gi&aGrave; davanti all’ospedale per una visita. Un fatto incredibile &eGrave; capitato questa mattina nel Milanese, purtroppo ora la vittima &eGrave; finita in ospedale. Un anziano si era recato all‘ospedale di Legnano per una visita medica o per trovare un congiunto, una volta parcheggiata l’Auto ha Dimenticato di Tirare il Freno a Mano ed &eGrave; stato Travolto dal suo stesso veicolo. L’87enne coinvolto &eGrave; stato recuperato in arresto cardiaco a causa della pressione riporta dal veicolo che lo ha investito, il ... Leggi su youreduaction

Barbara89108989 : @CattivissimaCat Ne parlavamo stamattina a colazione. Gli ho detto: lascia la macchina a casa e prendi il treno'. ?? - LaFag_ : Chi è la furba della situazione che lascia i vetri della macchina aperti e inizia a piovere ? ??????? - Deiana_Luca9 : @Camillamariani4 Abbiamo una esclusiva. Un reperto storico.Camilla nella macchina centrale conosce e incrocia il su… - ThisIsRiccardi : @DSantanche @FratellidItalia Daniela, lascia perdere. Altrimenti dobbiamo iniziare a parlare dei vestiti che indoss… - campeggio83 : RT @sessotel: Stasera spompino il mio ragazzo in macchina parli con me al cell ti faccio sborrare lascia numero in pv e chiamo io https://t… -

Ultime Notizie dalla rete : Lascia Macchina Lascia l'auto in viale Delle Dune e la ritrova danneggiata: accorre la polizia AgrigentoNotizie Juve, attenta: il Sassuolo è una macchina da gol. I numeri

7 Il Sassuolo, prossimo avversario della Juve in campionato, è una vera e propria macchina da gol. Sono tre gli attaccanti ... Bernardeschi e Douglas Costa sembrerebbero i più gettonati a lasciare il ...

Chiede pizzo a proprietari casa dove è ospite: arrestato nel Torinese

Quando il padrone di casa, visto l'atteggiamento violento del 28enne, gli ha chiesto di lasciare l'alloggio ... ovviamente a titolo gratuito, di un'auto. Il piano è andato in frantumi quando ...

7 Il Sassuolo, prossimo avversario della Juve in campionato, è una vera e propria macchina da gol. Sono tre gli attaccanti ... Bernardeschi e Douglas Costa sembrerebbero i più gettonati a lasciare il ...Quando il padrone di casa, visto l'atteggiamento violento del 28enne, gli ha chiesto di lasciare l'alloggio ... ovviamente a titolo gratuito, di un'auto. Il piano è andato in frantumi quando ...