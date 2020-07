«L’apnea è un lungo tuffo che assorbe l’universo. Aiuta a trovare la pace. Ogni volta risalire è una scelta» (Di mercoledì 15 luglio 2020) Il Corriere della Sera dedica una lunga intervista a Umberto Pelizzari, recordman di apnea nel 1999, quando raggiunse -150 metri in 2’57”. «Un detto buddista dice che tutto quello che fai quando non respiri è giusto. L’apnea come disciplina e regola di vita porta a fare riflessioni e dà una sensibilità particolare rispetto al corpo: sarò di parte, ma Aiuta a trovare situazioni di pace. Il primo passo lo compie il corpo: impari la cosa più innaturale, trattenere il fiato. Dici: chi me lo fa fare? Ma se realizzi che l’apnea può darti tanto in termini di rilassamento, ecco che entra in gioco l’anima. Feroce tenacia e implacabile costanza, ma anche gioia e spensieratezza: tutto questo è l’apnea». Pelizzari descrive l’esperienza ... Leggi su ilnapolista

