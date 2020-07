Il Sassuolo certifica la crisi della Juventus: 2 punti in 3 partite e 9 gol subiti (Di mercoledì 15 luglio 2020) Si complica il cammino della Juventus verso la conquista del nono scudetto consecutivo, che nonostante veda i bianconeri ampiamente favoriti in virtù del vantaggio sulle inseguitrici, rischia di riaprirsi nelle ultime giornate. Il vantaggio infatti, per quanto conceda respiro agli uomini di Sarri, si sta progressivamente assottigliando e potrebbe non essere più sufficiente. Dopo un’ottima ripresa post Covid-19, caratterizzata da vittorie e valanghe di gol, la Juventus si è adagiata sugli allori ed a testimoniarlo sono i numeri. Nelle ultime tre gare, infatti, i piemontesi hanno collezionato appena 2 punti e, seppur siano andati a segno 7 volte, hanno subito un totale di 9 reti. Cifre decisamente troppo alte per una squadra in vetta ad uno dei cinque maggiori campionati europei e determinata a ... Leggi su sportface

