Il coraggio di Dolce & Gabbana all’Humanitas (Di mercoledì 15 luglio 2020) Nel blu. E in tutte le sue sfumature. Quelle che accesero la fantasia geometrica di Giò Ponti, della sua arte decorativa. Un riferimento colto quello di Dolce & Gabbana che unisce le due anime della maison, il richiamo costante al caldo del Sud - in questo caso la Costiera, Sorrento e il suo Hotel simbolo, il Parco dei Principi progettato da Ponti 60 anni fa – e il Nord, la milanesità di Ponti, architetto meneghino, ideatore del primo numero della rivista Domus. Tra le cose che ci ha insegnato questo periodo di Covid c’è che l’ipocrisia è un male evitabile, mentre la sincerità del racconto immerge nella realtà più proficua. Quindi, è vero che la scelta di Dolce & Gabbana di sfilare nel prestigioso campus ... Leggi su gqitalia

Nel blu dipinto di blu. Incarnazione di un credo italiano che parla di cieli azzurri e leggerezze, la collezione primavera estate 2021 di Dolce & Gabbana esprime la voglia di rinascita di una nazione ...

Dolce & Gabbana, riproduzione vietata

Sartoria e dell’Alta Moda di Dolce & Gabbana. Dopo gli studi e una lunga esperienza, sono approdati a quelli che, probabilmente, sono i posti più ambiti all’interno di una Maison, perché l’alta moda ( ...

