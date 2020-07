Il clamoroso exploit dell'Atalanta con Gasperini: 4 anni di successi, ma il bello deve ancora arrivare (Di mercoledì 15 luglio 2020) Può una provinciale diventare una big del calcio italiano? Sì, se ti chiami Atalanta e se hai incontrato sulla tua strada, o meglio scelto con grande lungimiranza, un allenatore come Gian Piero Gasperini. Grazie al tecnico classe 1958 di Grugliasco, infatti, una squadra che nella sua storia ha fatto spesso la spola tra Serie A e Serie B, si è attestata tra le grandi del campionato italiano. Atalanta BC v Brescia Calcio - Serie A Ma non è tutto, perchè la Dea spopola anche in Europa: ad agosto... Leggi su 90min

Ultime Notizie dalla rete : clamoroso exploit

90min

Dopo il colpo Hakimi per la fascia destra, l’Inter starebbe preparando un nuovo colpo per quella mancina: il clamoroso retroscena rilanciato nelle ultime ore! L‘Inter non intende fermarsi proprio ora.Il compito resta sempre arduo per il Benevento calcio: conservare intatte le motivazioni e rispettare il torneo. Per la mentalità messa in mostra nel tratto di cammino fin qui percorso non ci sono dub ...