Huawei Matebook 14 2020: si rinnova con processori Intel 10th generazione (Di mercoledì 15 luglio 2020) Si rinnova il notebook Huawei Matebook 14 2020, uno dei più amati, sia per il design ricercato, sia per le prestazioni che adesso ricevono un boost grazie ai processori Intel di 10th generazione e alle nuove schede grafica NVIDIA MX Huawei presenta oggi un rinnovato Huawei Matebook 14 2020. Con la versione aggiornata grazie al processore Intel di decima generazione, l’ultimo arrivato in casa Huawei ha un corpo leggero e ultra portatile, progettato per i giovani professionisti. Artistico, innovativo e smart, il nuovo Huawei Matebook 14 2020 combina un ... Leggi su tuttotek

tuttoteKit : #Huawei Matebook 14 2020: si rinnova con processori Intel 10th generazione #tuttotek - permabsence : @Spectra_anna La linea Matebook della Huawei ha dei prodotti con un buon rapporto qualità prezzo, io uso un Acer pr… - GizChinait : Il nuovo #HUAWEI MateBook D con Ryzen 7-4700U appare su 3D Mark #HuaweiMateBookD - federiko87 : HUAWEI MateBook 14 Intel: disponibile in una versione totalmente aggiornata - alfio82it : HUAWEI MateBook 14 Intel: disponibile in una versione totalmente aggiornata -