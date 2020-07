Gosens è un treno: nessun difensore come lui in Europa per gol e assist (Di mercoledì 15 luglio 2020) Robin Gosens è un treno sulla corsia mancina dell’Atalanta: nessun difensore in Europa ha i numeri del tedesco I numeri di Robin Gosens sono pazzeschi. come sottolinea Opta, tra i 5 maggiori campionati europei nessuno è stato capace di fare meglio di lui. Sono ben 17 le partecipazioni alle reti dell’Atalanta: 9 gol e 8 assist, l’ultimo ieri nel match contro il Brescia. Staccati in classifica personaggi del calibro di Trent-Alexander Arnold e Adrew Robertson del Liverpool. Chissà se Percassi riuscirà a resistere alla pioggia di offerte che arriverà per la freccia atalantina. 17 – Robin #Gosens è il difensore che ha preso parte a ... Leggi su calcionews24

FSolleciti : @InterCM16 Perche' dall'altra parte abbiamo Gia' preso un altro treno come Hakimi. Non puoi giocare con Gosens-Hakimi. -

Ultime Notizie dalla rete : Gosens treno Questa Atalanta è da urlo. CR7 di rigore salva la Juve ilGiornale.it Gosens è un treno: nessun difensore come lui in Europa per gol e assist

I numeri di Robin Gosens sono pazzeschi. Come sottolinea Opta, tra i 5 maggiori campionati europei nessuno è stato capace di fare meglio di lui. Sono ben 17 le partecipazioni alle reti dell’Atalanta: ...

ATALANTA - BRESCIA: 6-2 - SERIE A 2019/2020. RISULTATO FINALE E COMMENTO ALLA PARTITA

Nel Brescia, Torregrossa e Donnarumma formano il tandem d'attacco, in difesa confermato Chancellor. L'assenza più importante, oltre a quella, ma per diversi motivi, di Balotelli, è quella di Tonali, c ...

I numeri di Robin Gosens sono pazzeschi. Come sottolinea Opta, tra i 5 maggiori campionati europei nessuno è stato capace di fare meglio di lui. Sono ben 17 le partecipazioni alle reti dell’Atalanta: ...Nel Brescia, Torregrossa e Donnarumma formano il tandem d'attacco, in difesa confermato Chancellor. L'assenza più importante, oltre a quella, ma per diversi motivi, di Balotelli, è quella di Tonali, c ...