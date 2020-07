Germania, disarma agenti e scappa: caccia al ‘Rambo’ tedesco in fuga nella Foresta nera (Di mercoledì 15 luglio 2020) Germania, disarma agenti e scappa. Ex ferroviere ora senzatetto, il 31enne Yves Rausch ha disarmato 4 agenti a Oppenau ed è fuggito indossando equipaggiamento da guerra nella zona di Oppenau, nella Germania sud-occidentale. Ora è caccia all’uomo in uno scenario che ricorda molto quello della saga cinematografica con protagonista Sylvester Stallone. Sui social network è già noto come il ‘Rambo tedesco’. Lui si chiama Yves Rausch e dopo aver disarmato quattro poliziotti, è scappato nei boschi. Ora è caccia all’uomo, 31 anni, nella Foresta ... Leggi su limemagazine.eu

