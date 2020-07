Gaia Tortora e Selvaggia Lucarelli si scontrano su Marco Travaglio. E se le dicono di tutti i colori (Di mercoledì 15 luglio 2020) Nuovo capitolo nello scontro tra Marco Travaglio e Annalisa Chirico, avviato dal direttore del Fatto Quotidiano con un editoriale nel quale, per stroncare l’ultimo libro della giornalista, si è lasciato andare a un commento volgare. A scriverlo però sono Gaia Tortora e Selvaggia Lucarelli. “Il libro di Annalisa Chirico: ci vorrebbe la triade Salvini-Draghi-Renzi. Ma poi ci vorrebbero pure tre lingue come le sue per leccarli tutti e tre”, ha scritto Travaglio, al quale la giornalista ha risposto poi con una lettera inviata a Dagospia, che denunciava il silenzio delle femministe rispetto a un commento facilmente ascrivibile al sessismo. Lucarelli a difesa di Travaglio Sulla questione ... Leggi su secoloditalia

Continua a far discutere la polemica tra Marco Travaglio e Annalisa Chirico, che si è estesa anche ad altri colleghi. In particolare sui social è andato in scena uno scambio di vedute tra Selvaggia Lu ...Come mai Pd e Cinquestelle non hanno votato a favore di una Giornata della Memoria per le vittime degli errori giudiziari, da celebrarsi ogni 17 giugno in ricordo dell’arresto di Enzo Tortora? Se lo è ...