Formula 1, Abiteboul: “Alonso vuole essere competitivo, punterà tutto sul 2022” (Di mercoledì 15 luglio 2020) L’ex pilota Ferrari, Fernando Alonso, come ormai noto, tornerà in Formula 1 a partire dalla prossima stagione, per guidare la Renault, vettura con cui conquistò due titoli iridati nel 2005 e nel 2006. Mancano ancora molti mesi, ma lo spagnolo è già al lavoro per il futuro, con l’obiettivo di tornare al vertice del circuito automobilistico più importante del mondo. Il team principal della Renault, Cyril Abitebuol, nel corso di un’intervista rilasciata a ‘The Race’, ha parlato dell’ingaggio di Alonso, rivelando alcuni interessanti dettagli: “Non ha quasi alcun interesse per il 2021. Tornerà da noi il prossimo anno quindi si potrebbe pensare che abbia il desiderio di assicurarsi che siamo il più competitivi possibile ma in realtà ci sta dicendo di lasciar perdere il 2021 per ... Leggi su sportface

