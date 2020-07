Fabio Fazio fa il maestrino sull’aereo, ma l’hostess lo mette a tacere davanti a tutti: “Niente di veritiero…” (Di mercoledì 15 luglio 2020) Fabio Fazio denuncia delle irregolarità sugli aerei Nel fine settimana Fabio Fazio è tornato attivo sul suo profilo Twitter per informare tutti i suoi follower di aver preso un aereo dopo lo scoppio della pandemia da Covid-19. Il conduttore di Che Tempo Che Fa ha detto di aver scoperto come funzionano le cse all’interno dei velivoli, ai tempi del Coroanvirus. Sul suo canale personale il giornalista ligure ha scritto: “Stamattina ho scoperto che il distanziamento sociale non vale sugli aerei. Tutte le distanze sono rispettate sino all’imbarco ma una volta a bordo tutti i posti possono essere occupati. Purché con la mascherina. Che naturalmente viene tolta per fare conversazione con i vicini…”. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa ... Leggi su kontrokultura

