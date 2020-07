Daydreamer Anticipazioni dal 20 al 24 luglio 2020: Can e Sanem finalmente un bacio vero! (Di mercoledì 15 luglio 2020) Scopriamo le Anticipazioni settimanali delle Trame di Daydreamer - Le ali del sogno per le puntate in onda dal 20 al 24 luglio 2020. Ecco il Riassunto di cosa succederà nella Soap con Can Yaman... Leggi su comingsoon

redazionetvsoap : #DayDreamer #Anticipazioni La trama di #domani, #16luglio - redazionetvsoap : #DayDreamer #Anticipazioni Lei lo vuole solo aiutare, però lui... - CheDonnait : #CanYaman ridimensione #MariaDeFilippi #DayDreamer #uominiedonne #ued #newsued #gossip #tv #anticipazioni - Soap_Italia : DAYDREAMER Anticipazioni 20-24 luglio 2020: Sanem licenziata da Can? - infoitcultura : Anticipazioni Daydreamer 20 – 24 luglio: Can potrebbe licenziare Sanem -